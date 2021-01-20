بايدن يقف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا كورونا

وقف الرئيس الأمريكي جو بايدن دقيقة صمت حدادا على أكثر من 400 ألف شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.وقال بايدن خلال خطاب تنصيبه: "في أول عمل لي كرئيس، أود أن أطلب منكم الانضمام إلي في لحظة صلاة صامتة لتذكر كل من فقدناهم في العام الماضي بسبب الوباء".وأضاف بايدن قبل أن يحني رأسه في صمت إننا" سنكرمهم بأن نصبح نحن الشعب الذى يدرك أننا يستطيع(مواجهة هذه الجائحة) ويجب علينا أن نستطيع".