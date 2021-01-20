وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر

تساؤلات عالقة بلا إجابات شافية فرضت نفسها مؤخرًا حول مسألة الخصوصية فى العالم الرقمى، إثر إعلان موقع التراسل «واتساب» عن سياسات جديدة يمكن من خلالها استخدام بيانات المستخدمين لأغراض تسويقية ومشاركتها مع موقع التواصل «فيسبوك»، ليتجدد الحديث المُثار منذ سنوات حول ما تعنيه إجراءات الخصوصية فى ظل عالم رقمى يتبرع قاطنوه بكامل رغبتهم فى مشاركة معلومات عن أنفسهم وتفاصيل حياتهم.أزمة «واتساب» كانت فرصة سانحة جرى استغلالها على قدم وساق من قِبل شركات وحكومات شتى، وفى الآن ذاته كانت فرصة لإضاءة العتمة حول القيود التى يرزح البشر تحت وطأتها فى ظل العالم الرقمى، فالافتراضات القديمة حول خصوصية الحياة الشخصية والبيانات الخاصة قد انتهت، وعلى الأرجح بغير رجعة.فى الآن ذاته، وفى ظل ما وعدت به تلك الثورة التكنولوجية من آفاق لا محدودة من حرية التعبير لشتى الأطراف والجهات، لم تنقطع التحديات المُتعلقة بتلك الحرية، كان أحدثها ما أقدمت مواقع التواصل عليه من تجميد لحسابات الرئيس الأمريكى المُنتهية ولايته دونالد ترامب، تحقيقًا لما أسمّوه «المصلحة العامة»، بعد واقعة اقتحام الكونجرس الأمريكى من قِبل أنصاره، ليثار السؤال حول مفهوم الحرية الفردية التى لطالما رُوج للامحدويتها.كيف أسهمت التكنولوجيا الحديثة فى إحكام السيطرة على البشر؟ إلى أى مدى غيّرت فى قواعد الصراع العالمى بما يُمثّل تهديدًا مُتصاعدًا على الأمن والسلم العالميين؟ ما طبيعة الخصوصية فى ظل الهيمنة الرقمية على مناحى الحياة؟ كيف كشفت جائحة كورونا عن فصل جديد من الانتهاك العالمى للخصوصية؟يحاول كتاب «العبودية مقابل الأمن: تكنولوجيات السيطرة على البشر»، من تأليف الكاتبة العراقية ندى فاضل الربيعى، والمهندس والكاتب العراقى عباس الزبيدى، والصادر مؤخرًا عن «دار الرافدين للطباعة والنشر»، الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها من التساؤلات التى تفرض نفسها على الساحتين العربية والعالمية يومًا بعد الآخر.تآكل الخصوصيةمع كل تطور تكنولوجى جديد، ثمة رقعة جديدة من الخصوصية تتآكل. هذه الحقيقة يُقرّها الكاتبان فى مطلع كتابهما؛ فالمفاهيم التقليدية حول الخصوصية باتت بالية ولا مكان لها فى العالم الرقمى، ولم يعد من الممكن السيطرة على عقولنا وحمايتها من التأثيرات المُوجهة فى ظل ذلك الواقع، وتلك هى الضريبة المدفوعة مقابل تقنيات ثورية جعلت الحياة أكثر يسرًا وسهولة مما سبق وكانت عليه فى الماضى.مع تغير أنماط الاتصالات فى العصر الحديث، غيّرت شبكات التواصل الاجتماعى من أساليب حياة البشر، وبات مفهوم الخصوصية أكثر هُلامية؛ ففى ظل ما تتيحه تلك المواقع من مشاركة للصور الشخصية والبيانات الخاصة انطلاقًا من قناعة بحرية غير محدودة فى التعبير عن الأفكار، يجرى الاختراق المنظم لخصوصية الأفراد والمنظمات من قبل العديد من الجهات تحقيقًا لمصالحهم وأهدافهم، وهو ما أثبتته الأحداث المتتالية؛ فشركات التكنولوجيا الفائقة تمتلك العديد من البيانات الدقيقة حول الأشخاص، بدءًا من أطعمتهم المُفضلة وحتى تفضيلاتهم الجنسيّة، إذ يُمكن للخوارزميات المتطورة تحليل المعلومات الشخصية والتنبؤ بكيفية تفاعل الناس مع أى موقف أو شعار.يتطرق الكتاب إلى واقعة «كامبريدج أناليتيكا»، التى كشفت الكثير عن أوهام الخصوصية فى مواقع التواصل الاجتماعى، إذ قام موقع التواصل «فيسبوك» ببيع بيانات عشرات الملايين من الأمريكيين لتلك الشركة، التى استخدمتها لاستهداف الناخبين الفرديين عبر التنبؤ بقراراتهم الانتخابية والتأثير عليهم. ورغم ما شاع من افتراضات حول كيفية إساءة استخدام البيانات بالنسبة لكثير من الناس، فقد أدى الأمر إلى اختيار الرئيس ترامب، وتكشف تورط «فيسبوك» ودوره فى ذلك، وهو ما جعله يحاول التعديل لاحقًا فى قواعد الخصوصية الخاصة به، لكن تلك الأزمة كانت قد شرعت الأبواب على أسئلة لا تنتهى، مثل كيفية قيام «فيسبوك» بتقديم صفقات بيانات خاصة إلى صانعى الأجهزة، وما تمارسه شركة جوجل من تعقب لموقع الأشخاص عبر خاصية تشغيل تتبع الموقع.يُعلّق الكاتب والمهندس العراقى عباس الزبيدى، المؤلف المشارك فى الكتاب، فى حديثه مع «الدستور»، على حالة الهلع التى أصابت الجمهور العربى بعد إعلان السياسات الجديدة لشركة «واتساب» مؤخرًا، قائلًا: «أبلغ تعبير عن تلك الحالة هو المثل القائل (المُبتل لا يخاف من المطر)، فثمة حالة من الضياع والتشتت يعيشها هذا الجمهور منذ غياب قوة عربية ذات مشروع قومى ووطنى مؤثر وكبير فى المنطقة منذ أربعة عقود تقريبًا، ومسألة الخوف يمكن اعتبارها حركة عقل جمعى ستنتهى حالما تخفت جذوة تلك القضية المهمة، وهى تحصيل حاصل لسيطرة تلك الشركات على حياتنا الخاصة».ويشير «الزبيدى» إلى أن بعض الحكومات استغلت موجة الهلع هذه لتطلق مشاريعها الخاصة بالتجسس على مواطنيها، ومنها تركيا التى أطلقت تطبيقها الخاص للمراسلات القصيرة والدردشة «BIP» الذى صممته شركة الاتصالات التركية توركسيل والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمخابرات التركية، وكانت تلك الخطوة ردة فعل مخطط لها لاستقطاب المستخدمين من تطبيقات «واتساب» وغيرها من التطبيقات الأمريكية والغربية، ومحاولة السيطرة على بيانات مواطنيها والمستخدمين العرب لها.قوة الأدوات الرقميةاستفادت الشركات التجارية من التقنيات الرقمية لتحقيق أقصى أرباح ومكاسب مادية ممكنة، كانت البداية فى العام ٢٠٠٠ مع شركة جوجل التى استخدمت بعض البيانات لتحسين الخدمات والحصول على الإعلانات الجاذبة للاهتمام على الإنترنت، لكنها فى الآن ذاته تحولت إلى منتجات حسابية للتنبؤ بالسلوك، وهو ما يهدد بما سيئول إليه الوضع مستقبلًا فى ظل ذلك الواقع الرقمى الخاضع لمصالح الرأسمالية بكل محاورها. ورغم السياسات المُعلنة لمنصات التواصل مثل «فيسبوك»، التى ترفع شعارات حماية الخصوصية، فالوجود الرقمى الراهن يتركز على أشكال المراقبة، استنادًا إلى أسس اقتصادية واجتماعية، والشعارات البرّاقة التى ترفعها تلك المنصات لا يمكن الثقة بها، لا سيما أن مشاركة البيانات الخاصة ستظل مستمرة، كما أن فك شفرات الوعى البشرى واختراق المعلومات الصوتية سيظلان قائمين.قادت التطورات التكنولوجية إلى انتهاك الخصوصية، رغم كونها أحد الحقوق الأساسية فى مواثيق حقوق الإنسان، وذلك عبر تعزيز قدرة الأشخاص والمجتمعات والكيانات على نشر المعلومات والبيانات وتخزينها. المثال الأبرز على تلك الحالة تكنولوجيا الأقمار الصناعية؛ إذ أعلنت العديد من الشركات عن خدمات جديدة لرؤية صور الأقمار الصناعية فى الوقت الحقيقى وتقديم بيانات عن أى مكان فى العالم، وهو ما يعنى تطورات مذهلة، وفى الآن ذاته آفاق أكثر اتساعًا من التجسس والمراقبة.يطرح الكتاب فكرة أنه «كلما تقدم الزمن أصبحت حياتنا كتابًا مفتوحًا للجميع وبشكل متسارع، سنشارك الكثير من معلوماتنا الشخصية وسوف يقوم الآخرون بذلك، هذه هى الحال فى العالم الافتراضى، لكن فى الحياة الحقيقية ثمة تغيرات مخيفة، ومنظومات من المراقبة والتسجيل تعمل على نطاق واسع مرتبطة بشبكات تراكبية ومعقدة».حرية التعبير والمصلحة العامةباتت الشركات التكنولوجية ذات يد عليا ترفع ما يُناسبها من الشعارات فى كل ظرف، فبينما قامت مواقع التواصل الاجتماعى على وعد بحرية تعبير لا محدودة، يجرى الدفع بفكرة «المصلحة العامة» لإقصاء تلك الحرية. فرضت تلك الإشكالية ذاتها عقب تجميد الحسابات الرقمية للرئيس الأمريكى ترامب مؤخرًا.فى هذا الصدد، يشير مؤلف الكتاب، فى حديثه معنا، إلى أن تقييد الحسابات الرقمية لبعض الشخوص المعروفة، قد يكون خطوة استباقية من قِبل تلك الشركات، ومن خلفها المؤسسات الاستخباراتية والأمنية الأمريكية، لتقييد بعض مصادر التحريض وتقويض الأمن القومى الداخلى للولايات المتحدة من خلال منع خطابات العنف والتشكيك بـ«أقوى ديمقراطية» فى العالم، إن صح التعبير.ويتابع: لا بد أن نعرف أن سلطة تلك الشركات محكومة ومقيدة بوجودها على التراب الأمريكى وقوانينه وقدرة أجهزة مجتمع الاستخبارات على فرض تعليماتها على تلك الشركات. نحن أمام معضلة بين مزودى الخدمات الرقمية وخضوعهم للأجهزة الأمنية، وهامش السماحية لهم من قِبل سلطات الدول بجمع بيانات المستخدمين وبيعها واستغلالها تجاريًا. لذلك قد تكون حالة تقييد حسابات الرئيس الأمريكى «السابق» ترامب هى مثال بسيط لقدرة تلك الشركات على إنفاذ رغبة أكبر منها على شخص أو مجموعة أو شعب بأكمله.الرقمية فى مواجهة «كورونا»يتعرض الكتاب لتهديد حديث آخر للخصوصية برز مع انتشار جائحة كورونا فى العالم، فمنذ بداية الجائحة، بدأ مطورو التكنولوجيا فى البحث عن طرق لتتبع انتشار الفيروس والحد منه، واستخدمت كل من كوريا الجنوبية والصين وسنغافورة التطبيقات كجزء من استجابتها للصحة العامة. ففى ذروة الموجة الأولى من الجائحة، أطلقت الحكومة الصينية تطبيقًا لتسجيل اتصالات خاصة بالمرضى والمواطنين الذين كانوا على تلامس مباشر مع أى مريض أو مشتبه حامل للفيروس، ومن ثم جمع الأسماء وأرقام الهوية الوطنية للمتصلين. مثّلت تلك التطبيقات التكنولوجية محاولات مؤثرة تهدف إلى تحجيم انتشار الفيروس، لكنها فى الوقت نفسه جاءت كانتهاك صريح للخصوصية، ما جعل نبرة الانتقادات من الاستخدام غير القانونى للبيانات فى تلك التطبيقات تتعالى.الأسلحة فى زمن الحرب الرقميةمن التهديدات البارزة التى تفرضها التكنولوجيا على الساحة العالمية، التى يتناولها الكتاب بالعرض، التغير فى أشكال الحروب وأدواتها، إذ بات الحديث متكررًا حول الحروب الإلكترونية كخطر داهم يهدد البشرية فى المستقبل، فالجمع بين سباق التسلح المستمر فى الحرب الإلكترونية ونقص القواعد الواضحة التى تحكم النزاع عبر الإنترنت يعنى وجود خطر حقيقى قد يكون خارج نطاق السيطرة.يُشير المؤلفان إلى أنه مثلما تحاول الدول ردع المنافسين عبر المهاجمة بالأسلحة التقليدية، تعمل البلدان على تطوير مفهوم الردع السيبرانى للمساعدة فى منع وقوع الهجمات الرقمية ومحاربة التجسس الإلكترونى الذى يتسلل فيه المتجسسون إلى أنظمة وشبكات الكمبيوتر، لسرقة البيانات والملكية الفكرية، فهناك العديد من المشاكل الأمنية التى قد تنشأ عن الهجمات الرقمية، كمعالجة أنظمة الاتصالات لإصدار أوامر إطلاق غير مصرح به لأطقم الصواريخ، أو خداع شبكات الإنذار المبكر الأمريكية أو الروسية للإبلاغ عن إطلاق صواريخ نووية، مما يتطلب ضربات انتقامية فورية، وفقًا لمذاهب الحرب النووية لكلتا الدولتين. يتطرق الكتاب إلى أشكال أخرى من التجسس فرضتها المعلوماتية فى وقت سابق، ففى عام ١٩٤١ نشأ تحالف العيون الخمس من اتفاق مبدئى سرى وغير رسمى بين الولايات المتحدة وبريطانيا تم تطويره عام ١٩٤٦، يضم بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلندا وأمريكا، وهو تحالف تجسسى استخباراتى تقسم فيه البلدان المتحالفة العالم إلى قطاعات مستهدفة بالتنصت، وتتقاسم البلدان الخمسة النتائج، بموجبه جرى التنصت على بلدان أوروبية كألمانيا.انكشف العديد من أوراق ذلك التحالف من خلال الموظف فى وكالة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، الذى فجّر قنبلة استخباراتية حين سرب معلومات تتعلق بجمع وكالة الأمن القومى سجلات الهواتف الأمريكية ومراقبة اتصالات الإنترنت، التى اضطرت على إثرها الولايات المتحدة للكشف عن أخطر أوراقها وأكثرها حساسية باعترافها بالتجسس على العديد من زعماء العالم.أظهرت تلك الوثائق السرية المُسرّبة سعى ذلك التحالف لاختراق متجرى تطبيقات جوجل وسامسونج، لزرع برامج تجسسية فى الهواتف الذكية للمستخدمين، وأشارت الوثائق إلى أن تحالف العيون الخمس كان يعمل على سلسلة من التقنيات تهدف إلى السيطرة على الاتصالات بين الهواتف ومتاجر التطبيقات لزرع برمجيات خبيثة بالهواتف المستهدفة تفيده فى أعمال التجسس عن بُعد وجمع البيانات، ووفق الوثائق فإن الاهتمام بتطوير هذه التقنيات جاء بعد انتشار ثورات الربيع العربى، رغبة من التحالف الاستخباراتى فى الحصول على طرق تقدم له معلومات مفيدة للتنبؤ بظهور ثورات مماثلة.«إنترنت الأشياء» يعزز المخاطريتناول الكاتبان بالتحليل أشكال تهديد الخصوصية عبر العديد من الأجهزة التكنولوجية التى صارت تستخدم بشكل يومى بدءًا من أنظمة تحديد الهوية التقليدية، مثل القزحية وبصمات الأصابع والوجه والكلام، وانتهاءً بكل الأجهزة المرتبطة بالإنترنت داخل المنزل التى تعمل بشكل متناسق، مثل منظمات الحرارة، والكاميرات، والسيارات، وأجهزة استشعار التحكم فى العمليات، وأجهزة استشعار مراقبة البنية التحتية؛ فكل البيانات التى تعالج بها ينتهى بها الأمر فى خوادم الشركة المجهزة لتلك التقنيات المنزلية، وتحوى العديد من المجسات والمتحسسات الفيزيائية، مثل الميكروفون وكاميرات المراقبة القابلة للاختراق على مدار الساعة، طالما هى متصلة بالإنترنت، ويتم تزويدها بالتيار الكهربائى أو الطاقة.توصيات حمائيةيلفت عباس الزبيدى، فى معرض حديثه مع «الدستور»، إلى أن عدم الأخذ باعتبارات الحماية المشددة لبيانات المؤسسات والأفراد وزيادة الهجمات السيبرانية المُنسقة بين الدول، جعل من وضع توصيات حمائية أشبه بالمعالجة الأخيرة لمريض لا يمكن شفاؤه، فالتوصيات يجب أن تتبع بتنسيق جهود مستمرة لتشريع قوانين تحمى الخصوصية الفردية وتعاقب منتهكيها بشكل مشدد مهما كان الفاعل، ولكن ذلك الأمر سيصطدم بمعضلة حماية الأمن القومى والسيادة للدولة وبين قدرتها على المراقبة المستمرة لمواطنيها والتنصت العميق على دول حليفة ومعادية، وخصوصية الأفراد والمؤسسات، وهنا لا بد من التوازن بين كل تلك الظروف خدمة للتقدم البشرى وحفظًا للحقوق المدنية.