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فقدان الشهية.. 5 أعراض لفشل القلب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:08 م
القلب
القلب
إسلام جمال
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فشل القلب هي حالة صحية تحدث عندما لا تكون عضلة القلب قادرة على ضخ الدم بالشكل الطبيعي، لأسباب مختلفة منها تضيق الأوعية الدموية أو ارتفاع ضغط الدم.

من جانبه؛ ـوضح الدكتور جمال سامي، استشارى جراحات القلب والأوعية الدموية، أهم أعراض فشل القلب وهى:

ـ «ضيق في التنفس»
عادة ما يعاني الأشخاص المصابين بفشل القلب من صعوبة في التنفس وضيق سواء خلال ممارسة أي نشاط بدني أو خلال فترات الراحة أو حتى خلال النوم.

«سعال مستمر»
ودائمًا يكون هذا النوع من السعال ممزوج مع بلغم أبيض أو زهري اللون، بالإضافة احتباس السوائل في الجسم، فهى من أعراض فشل القلب الشائعة، ومن الممكن أن تظهر بوضوح في القدمين والكاحل ومنطقة البطن.

«الشعور بالتعب»
من الممكن أن تشعر بالتعب طوال الوقت وصعوبة في أداء واجباتك اليومية والروتينية بما فيها المشي أو صعود الدرج.

«فقدان الشهية»
يعتبر فقدان الشهية من الأعراض الرئيسية لفشل القلب، بالإضافة الى مشاكل بالجهاز الهضمى والشعور بالغثيان.

«الشعور بالارتباك»
في هذه الحالة من الممكن يشمل فقدان للذاكرة أيضًا، بالإضافة الى تسارع نبضات القلب، وعدم انتظام ضربات القلب.

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