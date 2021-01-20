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سياسي

طارق الخولى: الأجندة البرلمانية لـ«تنسيقية الشباب» تتضمن رؤية متكاملة للرقابة على عمل الحكومة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:07 م
طارق الخولى
طارق الخولى
إسلام نصير
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كشف النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية تحت قبة البرلمان ستكون متخمة بالعديد من الملفات السيــاسية والاقتــصادية والاجتـــماعــية، التـى سيجرى العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب، لـ«الدستور»: «كل نائب يمتلك رؤيته وبرنامجه الخاص، لكن ذلك سيشكل رؤية متكاملة لمصلحة البلاد، خاصة أن مجلس النواب الحالى سجل رقمًا قياسيًا فى مشاركة الشباب والمرأة».
وأضاف: «الأهداف السياسية بالأجندة التشريعية تتضمن تطوير البنية التشريعية حسب المقتضيات المجتمعية الملحة وتطوير التشريعات المتصلة بمباشرة الحقوق السياسية والعمل الحزبى، بما يسهم فى تدعيم البنية السياسية للدولة وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بشكل أكبر».
وتابع: «هناك جزء رئيسى وأساسى من الأهداف السياسية سيتضمن دعم عمل الدبلوماسية البرلمانية فى مواجهة التحديات الخارجية، بما يسهم فى تطوير العلاقات المصرية العربية والإفريقية والدولية».
واستطرد: «تتضمن الأهداف أيضًا تطوير التشريعات الخاصة بمعالجة شئون المصريين فى الخارج، بما يحفظ حقوقهم ويضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة لهم».
وعن الأهداف الاقتصادية ضمن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية، قال «الخولى» إن الأجندة ستدعم تعظيم الدور الرقابى فى متابعة الخطط الحكومية والموازنة العامة للدولة، وكذلك تطوير التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك وغيرها من الأنظمة المالية، بالإضافة إلى متابعة سياسة الأجور وربطها بالأسعار، ما يسهم فى تحسين الظروف الحياتية الصعبة للمواطنين.
وأضاف: «الأجندة تضمن كذلك تحفيز سياسات الاستثمار لمكافحة ارتفاع معدلات البطالة ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق التقدم التكنولوجى فى الصناعات المختلفة، ودعم هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة، كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد».
أما بخصوص الأهداف الاجتماعية، فأوضح «الخولى» أنه سيجرى العمل على دعم شبكة الأمان الاجتماعى بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، مع تطوير التشريعات العمالية والمنظمة للتأمينات الاجتماعية ونظم الخدمات القضائية والقانونية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية ودعم سياسات الدولة فى التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
وأضاف: «دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل القروض الخاصة بالشباب وتأهيل العمالة والتعليم الفنى تقع أيضًا على رأس أولويات عملنا التشريعى».
وعن ملف العلاقات الخارجية، قال «الخولى»: «ملف العلاقات الخارجية كان محل اهتمام التنسيقية خلال السنوات الماضية، وسأعمل من خلال برنامجى داخل لجنة العلاقات الخارجية على التركيز على قضايا المصريين فى الخارج، وتعظيم الأدوات الرقابية من أجل الدفاع عن المصريين فى الدول الأخرى وحمايتهم من أى تجاوز ضدهم».
وأضاف: «لدىّ أيضًا رؤية تستهدف تطوير العمل فى مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يدعم سياسة مصر الخارجية فى مختلف المجالات والملفات، وتعظيم الرؤية المصرية إزاء مختلف القضايا الإقليمية أو الدولية».
وأشار «الخولى» إلى أن إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بقدرات الشباب المصرى ودعمه لهم ومساعدتهم على توليهم المسئولية هو السبب الرئيسى فيما تحقق اليوم من تواجد لعدد كبير من الشباب فى المناصب التنفيذية والتشريعية.
ولفت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل مشروع أمل وشعاع نور لجيل كامل من الشباب، بهدف تمكين الأكفاء منهم فى مختلف مؤسسات وسلطات الدولة، منوهًا إلى أن التنسيقية عمدت، منذ إنشائها عام ٢٠١٨، إلى العمل بقوة على أن تكون مصنعًا للكوادر القادرة على تولى المسئولية.
وعن الدعوات التحريضية التى تطلقها قوى الشر ويتبناها الهاربون فى الخارج لإحداث فوضى فى البلاد، قال «الخولى»: «منذ عام ٢٠١٣ لم تكف قوى الشر وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية عن محاولات استهداف مؤسسات الدولة المصرية، ويحاولون تأليب الرأى العام على المؤسسات لإحداث الفرقة بينها وبين المجتمع، لكن وعى المصريين الكبير هو الذى يقف حائلًا أمام هذه الفتن والشائعات، وهو ما نعول عليه لهدم هذه المخططات وحرمان هؤلاء من تحقيق أهدافهم المغرضة».

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