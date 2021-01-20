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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

بالأسماء.. تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:06 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيانها، اليوم الأربعاء، أن لجنة الإعجاز الرباني في الكون منوط بها:
عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون.
عقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي.
إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون.
الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال، مثل: برنامج "العلم والإيمان"، وبرنامج "عالم البحار"، وبرنامج "عالم الحيوان"، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.

وتضم كلًا من:
1. الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني
رئيس جامعة عين شمس.

2. الدكتور محمود محمد عبد اللطيف صقر
رئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية.

3. الدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط
عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر.

4. الدكتور حسام الدين أحمد حسنين موافي
أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة.

5. الدكتور محمد شريف الهواري
أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة.

6. الدكتور مها محمد فريد عقل
عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).

7. الدكتور زهية كامل مصطفى فهمي
أستاذ علم الحشرات- كلية العلوم- جامعة عين شمس.

8. الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب
أستاذ الجيولوجيا- كلية العلوم- جامعة عين شمس.

9. الدكتور كريمة عبدالخالق حامد
أستاذ علم النبات – كلية العلوم – جامعة عين شمس.

10. الدكتور عادل محمد محمود البسيوني
أستاذ علم الحشرات – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

11. الدكتور عبدالعزيز سعد شتا
أستاذ علم الأراضي والمياه – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

12. الدكتور محمد فتحي عثمان
أستاذ علم الأسماك – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

13. الدكتور شوقي محمود سليم
أستاذ علم الكائنات الدقيقة – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

14. الدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم
أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية – معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية – جامعة عين شمس.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه جار ضم بعض الأعضاء الآخرين من الشخصيات العلمية المختلفة إلى اللجنة، وستعقد أول اجتماعاتها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قريبًا بإذن الله تعالى.

وأكدت أن ذلك إيمانًا منها بتكامل العلوم في بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون وفي جسم الإنسان، من منطلق قوله تعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ".

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