محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، خلال لقائها، اليوم الأربعاء، مع ممثلى الجهة المُنفذة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ولجنة الإشراف.وقامت "المحافظ" بزيارة موقع المشروع للوقوف على المعدلات التنفيذية لكافة الأعمال، الذى يتضمن تنفيذ سور كورنيش النيل وقاعدة تمثال الدكتورة عائشة عبدالرحمن "بنت الشاطئ" وسارى العلم والمنطقة الترفيهية، كما اطلعت على النماذج الخاصة بالمقاعد وتصور نقطتى بداية ونهاية الموقع بما يحقق التناسب والتكامل بين كافة الأجزء، وأيضًا سور أكشاك الكهرباء.وأشادت "محافظ دمياط" بالأداء السريع والمستوى التنفيذى الدقيق العالى الجودة الذى يليق بهذه المنطقة الحيوية التى تتوسط المدينة، مؤكدة أنها ستصبح متنزها ترفيهيا جديدا للمواطنين وإضافة جديدة لمشروعات التنسيق الحضارى التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.وعقب الزيارة، عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا بشأن هذا المشروع تناول استعراض شامل للتصور النهائى لأجزاء الحديقة وقاعدة تمثال الدكتورة عائشة عبدالرحمن، كما تم استعراض الموقف الخاص بالرصيف المطل على نهر النيل لتركيب مقاعد خرسانية لممارسة نشاط الصيد، فضلًا عن تهيئة رصيف المرسى النهرى.وفى سياق متصل، اطلعت "محافظ دمياط" على المقترح الخاص بتطوير ميدان الساعة والشوارع المحيطة وذلك لتنفيذ مشروع حضارى شامل، إذ تمت مناقشة بنود الدراسة التى تم إجراؤها بعد رصد الوضع الحالى للمنطقة ومراعاة عوامل الهوية البصرية لتحقيق التكامل مع جميع أجزاء المنطقة، حيث وجهت "المحافظ" بسرعة إعداد المقايسات الخاصة بذلك، للبدء فى التنفيذ.