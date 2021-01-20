ساندي تطرح أغنية «إزيك النهاردة» (فيديو)

طرحت المطربة الشابة ساندي أغنية جديدة، منذ قليل، باسم "إزيك النهاردة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.يذكر أن ساندي قدمت في مسيرتها الغنائية ما يقرب من خمسة ألبومات، بينما قدمت في السينما فيلمين الأول هو خطة چيمي، والثاني هو فيلم عيش حياتك والذي شارك في بطولته معها الفنان سامح حسين.وتستعد ساندي خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغنيات السينجل التي تقوم هي بإنتاجها.