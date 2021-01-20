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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ساندي تطرح أغنية «إزيك النهاردة» (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:32 م
ساندي
ساندي
حسين الجندي
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طرحت المطربة الشابة ساندي أغنية جديدة، منذ قليل، باسم "إزيك النهاردة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن ساندي قدمت في مسيرتها الغنائية ما يقرب من خمسة ألبومات، بينما قدمت في السينما فيلمين الأول هو خطة چيمي، والثاني هو فيلم عيش حياتك والذي شارك في بطولته معها الفنان سامح حسين.

وتستعد ساندي خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغنيات السينجل التي تقوم هي بإنتاجها.

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