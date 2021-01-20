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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مصابين بكورونا داخل مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:35 م
مستشفى بنها التعليمي
مستشفى بنها التعليمي
كتب صلاح حسنى
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كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن تسجيل حالتين وفاة بمضاعفات الإصابة بكورونا بمستشفي بنها التعليمي لشخصين 67 عاما من كفرشكر وآخر 49 عاما من شبين القناطر، في الوقت الذي لم يسجل فيه مستشفي عزل قها حالة وفاة اليوم، بينما سجلت 4 حالات تعافي واستقبل 3 إصابات جديدة.

من جانبه، قال الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفي حميات بنها، إن ما تردد عن نقص أدوية فيروس كورونا وشراء المواطنين لها من خارج المستشفي هو محض شائعات وإفتراء، مشيرا إلى أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وأن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.

وأضاف يوسف أن المستشفي يصرف علاجا للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 إلى 5 أيام، ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى ويكون داخل كيس مغلف خاص، منوهًا بأن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.

وذكر أنه فور خروج المريض من المستشفى يتم عزله منزليا ويتم إبلاغ الإدارة الصحية التابع لها المريض لمتابعته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي ويتم توفير العلاج اللازم له وفقا لبروتوكول وزارة الصحة علي مدار 14 يومًا ويتسلم المريض العلاج أيضا داخل كيس مغلف.

وأوضح مدير المستشفى أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقاتها لخدمة المرضي ورعايتهم حتي تمام الشفاء.

يذكر أن مستشفى حميات بنها من المستشفيات التي خصصتها مديرية الصحة بالقليوبية لاستقبال وعزل مصابي كورونا، بينما سجلت محافظة القليوبية، أمس الثلاثاء، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

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