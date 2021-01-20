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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان لـ بايدن: أدعو الرب أن يرشدك لتحقيق المصالحة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:00 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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أبلغ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بأنه يدعو الرب ليقود جهوده لإحلال المصالحة في الولايات المتحدة وبين دول العالم.

وفي رسالة بعث بها بعد قليل من أداء الرئيس الأمريكي الكاثوليكي اليمين، عبر فرنسيس عن أمله أيضا في أن يعمل بايدن صوب مجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة كل شخص، خاصة الفقراء والضعفاء والذيت لا صوت لهم.

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