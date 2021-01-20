بابا الفاتيكان لـ بايدن: أدعو الرب أن يرشدك لتحقيق المصالحة

أبلغ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بأنه يدعو الرب ليقود جهوده لإحلال المصالحة في الولايات المتحدة وبين دول العالم.وفي رسالة بعث بها بعد قليل من أداء الرئيس الأمريكي الكاثوليكي اليمين، عبر فرنسيس عن أمله أيضا في أن يعمل بايدن صوب مجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة كل شخص، خاصة الفقراء والضعفاء والذيت لا صوت لهم.