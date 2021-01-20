روسيا تأمل بعمل بناء أكثر مع بايدن بشأن اتفاقية «نيو ستارت»

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها تأمل بعمل "بناء أكثر" مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بشأن مسألة تمديد اتفاقية "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية والتي تنتهي مدة سريانها في 5 فبراير.وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر بعد دقائق من تنصيب بايدن "نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفًا بناء أكثر إزاء الحوار معنا" بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت التي تحد من الترسانة النووية للبلدين.