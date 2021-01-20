أمريكا توقع اتفاقًا لبيع 50 مقاتلة F35 للإمارات قبل تنصيب بايدن







وحضر العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين حفل تنصيب جو بايدن، أبرزهم باراك أوباما وزوجته، وجورج بوش وزوجته.



وقرر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، عدم حضور حفل تنصيب بايدن، وغادر البيت الأبيض بعد إلقائه لخطاب توديعه.





وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية بيع 50 طائرة من مقاتلات "F 35" إلى الإمارات.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، منذ قليل، أن أمريكا وقعت على اتفاقية لبيع 50 طائرة من مقاتلات F 35 إلى الإمارات، قبل تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد مباشرة.وأوضحت إسرائيل، في وقت سابق، عدم اعتراضها علانية على بيع طائرات F 35 الأمريكية إلى الإمارات، رغم أنها عارضته مبدئيا، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي.وأدى جو بايدن، مساء الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الـ 46، وكذلك أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية كنائبة للرئيس الأمريكي.