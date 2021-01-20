إصابة طفل 8 سنوات بكورونا في كفر الشيخ

أصيب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بفيروس كورونا مقيم بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، عقب ثبوت إيجابية تحاليله، وعلى الفور تم عزله بقسم العزل بمستشفي العبور للتأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.