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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:58 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والذى جاء على مدار ثلاث ساعات متواصلة، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل وعدد من مديرى الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات والأعمال المدرجة بالخطة بنطاق مركز ومدينة دمياط وعدد من المناطق بالمحافظة، بجميع القطاعات، وكذا عمليات رد الشئ لأصله، وأكدت المحافظ ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ وتحقيق التنسيق بين جميع الجهات للانتهاء من الاعتمادات المالية المخصصة لها مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة ووفقًا للمواصفات الفنية والقياسية.

كما شددت الدكتورة منال عوض على العمل طبقًا لخطة محددة لتذليل العقبات التى قد تعوق عمليات التنفيذ وضرورة التعامل البناء بين جميع القطاعات لإنجاز الأعمال على أرض الواقع، مؤكدة استغلال الموارد المتاحة على الوجه الأمثل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع أيضًا استعراض الموقف الخاص بتغطية ترعة الخياطة والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى هذا الصدد أكدت محافظ دمياط على استئناف الأعمال والإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من هذا المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد، وتحقيق الهدف من تنفيذه للحد من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين.

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