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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انتعاشة أمريكية ونتائج قوية ترفع الأسهم الأوروبية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:57 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد تقارير نتائج مشجعة من "إيه.إس.إم.إل" الهولندية لمعدات صناعة الرقائق وريتشمونت السويسرية للمنتجات الفاخرة، بينما يتطلع المستثمرون إلى خطة تحفيز أمريكية ضخمة مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، بعد أن تلقى بعض الدعم الإضافي من صعود السوق الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وتتجه الأنظار إلى تنصيب بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، إذ يراهن المتعاملون على خطة أكبر للإغاثة من الجائحة ومزيد من الإنفاق على البنية التحتية في ظل الإدارة الجديدة من أجل تدعيم الاقتصاد الذي يعصف به الوباء.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما بعد ارتفاع سهم إيه.إس.إم.إل ثلاثة بالمئة إلى ذروة غير مسبوقة بفضل مبيعات فصلية فاقت التوقعات.

وزاد سهم ريتشمونت 2.8 بالمئة، بعد الإعلان عن زيادة المبيعات ربع السنوية خمسة بالمئة بفضل إنفاق صيني سخي على منتجات علامتها التجارية كارتييه.

وقفز سهم بوربري 3.9 بالمئة بعد أن حققت أهدافها السنوية، قائلة إن ارتفاع المبيعات عزز هامش الأرباح السنوية، بينما ظل الطلب الآسيوي قويا.

وقال كونور كامبل، المحلل المالي لدى سبريد إكس "أي مؤشر على تحسن الإنفاق بمتاجر التجزئة في الصين سيعزز الأسواق الغربية وأولئك المنكشفين انكشافا كثيفا على الصين."

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا غدا الخميس حيث من المتوقع ألا يحيد عن السياسات المتبعة، لكنه قد يواجه أسئلة بخصوص التوقعات التي تكتنفها صعوبات متزايدة بعد شهر فحسب من إطلاقه
تحفيزا جديدا لاقتصاد منطقة اليورو.

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