رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موضة 2021.. 4 تصميمات لفساتين الزفاف بـ«لياقة عالية»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:43 م
فساتين الزفاف
فساتين الزفاف
سلمى بدر
طباعة

كل شئ في عام 2021 مختلف تماما عما قبله حتى في تصميمات فساتين الزفاف فقد أصبحت منتشرة باللياقة العالية منتشرة، لأنها تمنح إطلالة جميلة وراقية.

فستان جورج حبيقة:
اختار مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة تصميم الفستان المنفوش بشكل متدرج واللياقة العالية والتي تميزت بتصميمها اللامع والبراق.
جورج حبيقة
جورج حبيقة
فستان نعيم خان:
قدم مصمم الأزياء العالمي نعيم خان فستان ناعم بسيط مطرز بشكل أنيق، تزين باللياقة العالية مع الطرحة الطويلة وجمبسوت بلياقة عالية مع فتحة عند الصدر.
موضة 2021.. 4 تصميمات
فستان زفاف Amsale:
قدمت دار الأزياء العالمية Amsale فستانا مميزا للعروس التي تعشق التصميمات البسيطة والناعمة مميز بلياقته العالية إضافة على التطريزات الناعمة والشفافة مع الحزام الذي يحدد خصر العروس.
موضة 2021.. 4 تصميمات
فستان زفاف theia:
كما قدمت دار الأزياء العالمية Theia فستانا ناعما تميز بلياقته العالية، ولمسة بسيطة وناعمة وهي الشال الملون الذي غطى لياقة الفستان، هذا الفستان يليق بالعروس التي ستقيم حفل زفافها في المنزل.
موضة 2021.. 4 تصميمات
  

موضوعات متعلقة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر