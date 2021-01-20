موضة 2021.. 4 تصميمات لفساتين الزفاف بـ«لياقة عالية»



كل شئ في عام 2021 مختلف تماما عما قبله حتى في تصميمات فساتين الزفاف فقد أصبحت منتشرة باللياقة العالية منتشرة، لأنها تمنح إطلالة جميلة وراقية.



فستان جورج حبيقة:

اختار مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة تصميم الفستان المنفوش بشكل متدرج واللياقة العالية والتي تميزت بتصميمها اللامع والبراق.

كل شئ في عام 2021 مختلف تماما عما قبله حتى في تصميمات فساتين الزفاف فقد أصبحت منتشرة باللياقة العالية منتشرة، لأنها تمنح إطلالة جميلة وراقية.اختار مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة تصميم الفستان المنفوش بشكل متدرج واللياقة العالية والتي تميزت بتصميمها اللامع والبراق.

جورج حبيقة

فستان نعيم خان:

قدم مصمم الأزياء العالمي نعيم خان فستان ناعم بسيط مطرز بشكل أنيق، تزين باللياقة العالية مع الطرحة الطويلة وجمبسوت بلياقة عالية مع فتحة عند الصدر.

فستان زفاف Amsale:

قدمت دار الأزياء العالمية Amsale فستانا مميزا للعروس التي تعشق التصميمات البسيطة والناعمة مميز بلياقته العالية إضافة على التطريزات الناعمة والشفافة مع الحزام الذي يحدد خصر العروس.



فستان زفاف theia:

كما قدمت دار الأزياء العالمية Theia فستانا ناعما تميز بلياقته العالية، ولمسة بسيطة وناعمة وهي الشال الملون الذي غطى لياقة الفستان، هذا الفستان يليق بالعروس التي ستقيم حفل زفافها في المنزل.



