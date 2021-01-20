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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:46 م
مصطفى البلكي
مصطفى البلكي
خالد حماد
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يستضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية الروائي والقاص مصطفى البلكي، ويناقشه في قصته "أمومة" كل من الناقد مصطفى الضبع، والناقد محمد حسن عبدالسلام، والناقد حمدي النورج، الناقد بيتر سمير، يدير الأمسية الكاتب والناقد ومؤسس موقع صدى ذاكرة القصة سيد الوكيل، وذلك في الساعة الـ6 مساء غدا الخميس.

جدير بالذكر أن البلكي قاص وروائي مصري وعضو اتحاد الكتاب من محافظة أسيوط.

صدرت له العديد من الروايات والمجموعات القصصية منها: الجمل هام للنبي.. تل الفواخير، طوق من مسد الإضراب الأول، دوامات الصمت والتراب ـ سيرة الناطورى، أصوات الجرار القديمة، نفيسة البيضا، قارئة الأرواح ممرات الفتنة.

وحصل على العديد من الجوائز منها: أفضل رواية من الهيئة العامة لقصور الثقافة، جائزة القصة من جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية، وكذلك جائزة الرواية، جائزة الروائي الكبير بهاء طاهر في الرواية.


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الثقافة

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

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