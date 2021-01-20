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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

شردي يكشف أول قضية ستواجه دونالد ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:48 م
جريدة الدستور
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قال الإعلامي محمد شردي، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيذهب إلى بالب هيلس بفلوريدا، وهي قطعة أرض اشتراها عام 1985، وبنى عليها نادي لأغنياء الحزب الديموقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه قام ببناء بيت له لقضاء إجازته الشتوية، ومن المقرر أنه سيقيم هناك الفترة القادمة.

وأشار إلى أن هذا القرار واجه رفضا من أعضاء الحزب الديموقراطي، لافتا إلى أنهم قرروا رفع قضية ضد ترامب، للجمع بين رخصة بناء النادي، ومنزل خاص به.


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