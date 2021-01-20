عماد غزالي في ذكرى رحيل فتحي سعيد: «صوته لا يفارقني»

أحيا الشاعر عماد غزالي الذكرى الثانية والثلاثين لوفاة الشاعر فتحي سعيد (12 يوليو 1931 - 20 يناير 1989)، إذ كانت تربطهما علاقة قوية خلال السنوات الأخيرة قبل رحيله.وكتب غزالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عنه: "شاعر كبير، عرفته عن قرب منذ عام 1985 إلى رحيله، قدمني في الإذاعة في برنامج "مع الأدباء الشبان" للإعلامية الكبيرة هدى العجيمي، وكتب تقديما لديواني الأول الذي صدر بعد رحيله بأشهر عدة".وتابع قائلا: "صوته ورنين ضحكته الصافية لا يفارقان أذني إلى الآن، وما زلت أحلم بالمساهمة في إصدار أعماله الشعرية التي لا تقل عن 12 ديوانا ومسرحية شعرية"، مضيفا: "كنت ولا أزال اعتبره ناثرا كبيرا لا تقل كتبه النثرية روعة عن شعره، وهو من ظرفاء عصره لا ينساه من عرفه عن قرب".