وفاة استشارى النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات متأثرا بإصابته بكورونا

توفى الدكتور مجدى نصار استشارى النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل الجثمان ودفنه طبقا للإجراءات الاحترازية بمقابر العائلة.ونعت نقابة الأطباء الفقيد داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.كان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس مؤخرًا متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة وتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس.