رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:41 م
إغلاق مراكز تعليمية
إغلاق مراكز تعليمية
هبه عويضه
طباعة

نفذت لجنة غلق مراكز الدروس الخصوصية، بحي وسط الإسكندرية، حملات إغلاق، تنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس الحى بشن حملة مكبرة للمرور على عدد من المراكز التعليمية (السناتر) التابعة لقسمي باب شرق ومحرم بك، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، سكرتير العام حي وسط، إدارة الاتصال السياسي بإدارة وسط التعليمية.

وخلال الحملة تم المرور على عدد من المراكز التعليمية، وأسفرت عن إغلاق 6 مراكز بالحضرة ومحرم بك، ووضع الشمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة، في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا، بمشاركة رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، ومفتش المتابعة المختص.

جاء ذلك، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.

إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية
إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية

موضوعات متعلقة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

النيابة تأمر بحبس أب شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
ماجد حبته
بغداد 2003- واشنطن 2021
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر

عماد غزالي في ذكرى رحيل فتحي سعيد: «صوته لا يفارقني»

اليوم.. ذكرى رحيل فتحي سعيد الـ32 صاحب «إلا الشعر يا مولاي»