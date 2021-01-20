إغلاق 6 مراكز تعليمية في باب شرق ومحرم بك وسط الإسكندرية









نفذت لجنة غلق مراكز الدروس الخصوصية، بحي وسط الإسكندرية، حملات إغلاق، تنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس الحى بشن حملة مكبرة للمرور على عدد من المراكز التعليمية (السناتر) التابعة لقسمي باب شرق ومحرم بك، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، سكرتير العام حي وسط، إدارة الاتصال السياسي بإدارة وسط التعليمية.وخلال الحملة تم المرور على عدد من المراكز التعليمية، وأسفرت عن إغلاق 6 مراكز بالحضرة ومحرم بك، ووضع الشمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة، في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا، بمشاركة رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، ومفتش المتابعة المختص.جاء ذلك، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.