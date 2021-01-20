نتنياهو وجانتس يهنئان بايدن: تجمعنا صداقة حميمة









وجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وبيني جانتس وزير الجيش، التهنئة لجو بايدن الرئيس الأمريكي، بعد أدائه اليمين الدستورية رسميا.وقال نتنياهو: "تجمعنا صداقة حميمة، ونتطلع للعمل معكم في مواجهة التحديات التي تقودها إيران".في السياق ذاته، أضاف جانتس: "أننا سنعمل معا ضد التمركز الإيراني، ونستمر في عملية التطبيع وإيجاد حل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".وأدى جو بايدن، مساء اليوم، اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الـ 46، وكذلك أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية كنائبة للرئيس الأمريكي.وحضر العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين حفل تنصيب جو بايدن، أبرزهم باراك أوباما وزوجته، وجورج بوش وزوجته.وقرر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، عدم حضور حفل تنصيب بايدن، وغادر البيت الأبيض بعد إلقائه خطاب توديعه.