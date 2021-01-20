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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

منها الحمل.. 3 أبراج تتغير حياتها للأفضل في 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:57 م
الحمل
الحمل
سلمى بدر
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عام 2020 كان عام صعب جدا على كل الأشخاص حول العالم، خاصة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن التوقعات الفلكية تقول ان هناك مواليد 3 أبراج سيعيشون في فرح ونجاح في عام 2021، تتحدث عنهم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد.

برج الحمل:
مواليد برج الحمل سينسون حالة الإحباط والخسارة في السنوات السابقة، لأن عام 2021 سيبدأ انطلاقة جديدة، تفتح الآفاق والأبواب أمامهم على أكثر من صعيد، خاصة الصعيد المهني والعائلي كما أن الفرح سيكون من نصيبهم خلال العام الجديد. وسيتمتعون بصحة جيدة جدًا في 2021، وإن كانوا يعانون من وضع صحي صعب فسيتحسن وضعهم.

برج العذراء:
في العام الجديد سيحقق مواليد برج العذراء كل ما يبتغوه لأنه عام تحقيق الوعود وعام الانفراجات المتلاحقة لهم فعلى الصعيد المهني سيتلقون عروض جديدة وممتازة، أما على الصعيد العاطفي، فسيشهدون حالة من الانسجام غير مسبوقة مع الشريك.

برج الدلو
سيبدأ مواليد برج الدلو مرحلة جديدة وجميلة من حياتهم في عام 2021، فهو عام الراحة بالنسبة لهم بعد كل التعب والإرهاق الذين عاشوهم في السنوات الماضية، وسيشهدون تطور مهم على الصعيد المهني والمادي، وهذا الأمر سينعكس على حياتهم العائلية والاجتماعية بشكل إيجابي جدًا.

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