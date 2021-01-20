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تشنجات العضلات.. أبرز أعراض نقص «فيتامين د» بجسم طفلك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:05 م
تشنجات العضلات عند
تشنجات العضلات عند الاطفال
إسلام جمال
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لا يدرك الكثير من الناس أن فيتامين د، يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من هشاشة العظام، وأن الحصول على كل الكالسيوم الذي تحتاجه لا يعني شيئًا إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د.

ونظرًا لأن عظام الأطفال تنمو بسرعة، فمن الأهمية بالنسبة لهم الحصول على كميات جيدة من فيتامين د والذى يساهم فى الحفاظ على العظام ونموها بقوة.

وقد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من النظام الغذائي وحده، إضافة إلى ذلك فإن بعضًا من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د، يمقتها الأطفال، فالمصدر الوحيد المفروض على الاطفال هو أشعة الشمس.

يحصل معظم الأطفال على احتياجاتهم من فيتامين د من الشمس - عندما تلامس بشرتهم بأشعة الشمس، حيث يحدث تفاعل كيميائي ينتج عنه إنتاج فيتامين د.

نرصد فى هذا التقرير علامات نقصان فيتامين د عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبى.

تشنجات العضلات:
قد يعاني طفلك الصغير من تقلصات عضلية بشكل متكرر، ذلك لأن فيتامين د عنصر غذائي ضروري لأداء العضلات على النحو الأمثل.

تأخر النمو:
هناك العديد من الأسباب المحتملة المختلفة وراء تأخر النمو، فنقصان فيتامين (د) هو أحد هذه الأسباب، نظرًا لأن فيتامين د عنصر غذائي مهم جدًا لكل من العضلات والعظام.

كثرة العدوى:
إذا كان طفلك يعاني من نقص في فيتامين د، فمن المحتمل جدًا أن يصاب بنوبات نزلات البرد أو الأنفلونزا أو أي نوع آخر من العدوى.

هشاشة العظام:
قد يؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى الإصابة بالكساح، وهو اضطراب هيكلي عند الأطفال يسبب تشوهًا في العظام.

مشاكل الأسنان:
قد يعاني طفلك أيضًا من جميع أنواع مشاكل الأسنان إذا لم يحصل على كميات جيدة من فيتامين د، وقد تلاحظ أن أسنانه معرضة بشدة للتسوس.

ضيق في التنفس:
قد يتسبب نقص فيتامين د في إصابة الطفل بضيق في التنفس، مما يمنعه من اللعب والاستمتاع مع الأطفال الآخرين.

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