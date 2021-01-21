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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021

الخميس 21/يناير/2021 - 07:14 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021، حيث توفر هيئة السكك الحديد قطارات لنقل الركاب إلى جميع المحافظات (الوجه القبلي - الوجه البحري) من وإلى القاهرة، وذلك مع التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021

ويقدم لكم " الدستور " كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021، وذلك وفقًا لبيان وزارة النقل.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الخميس 21-1-2021

مواعيد القطارات المميزة اليوم الخميس 21-1-2021: موعد قطار رقم 956 اليوم الخميس - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).

موعد قطار رقم 954 اليوم الخميس - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).

موعد قطار رقم 966 اليوم الخميس - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15).

موعد قطار رقم 586 اليوم الخميس - مختلط: (ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).

موعد قطار رقم 948 اليوم الخميس - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05).

موعد قطار رقم 662 اليوم الخميس - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35).

موعد قطار رقم 268 اليوم الخميس - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).

موعد قطار رقم 1116 اليوم الخميس - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).

موعد قطار رقم 12 اليوم الخميس - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الخميس 21-1-2021

موعد قطار رقم 1143 اليوم الخميس - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة).

موعد قطار رقم 935 اليوم الخميس - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).

موعد قطار رقم 1935 اليوم الخميس - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).

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