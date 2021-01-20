1820 وفاة بكورونا في المملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة، الأربعاء، 1820 وفاةً إضافية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو عدد وفيات يومي قياسي جديد في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وفق أرقام وزارة الصحة.وترتفع بذلك الوفيات الإجمالية في بريطانيا إلى 93290، وهي الأعلى في أوروبا، بينما سجلت 38905 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، في انخفاض مماثل للذي سجل في الأيام الأخيرة، ما يزيد عدد الإصابات الإجمالية في البلاد عن ٣٫٥ مليون.وفرضت السلطات البريطانية إغلاقًا صارمًا على السكان يتضمن إقفالًا للمدارس بفعل مواجهتها نهاية العام لموجة إصابات قوية أرجعت إلى نسخة متحورة جديدة من الفيروس يعتقد أنها أكثر نقلًا للعدوى، فيما تأمل رفع القيود مع تقدّم حملة التلقيح الجارية.وتخطى عدد من تلقوا اللقاح 4٫6 مليون الأربعاء، حيث جرى إعطاء أكثر من 340 ألف جرعة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.وتهدف الحكومة إلى تلقيح كل من تفوق أعمارهم 70 عامًا وكل العاملين في قطاع الصحة بحلول منتصف شباط/فبراير أي نحو 15 مليون شخص.وفي حين انخفض عدد الإصابات بشكل كبير في الأيام الأخيرة، نبهت السلطات إلى أن ذلك يجب أن يترجم بانخفاض في أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى المستشفى.وقال المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس لقناة سكاي نيوز إن الوضع "سيئ جدًا حاليًا، مع ضغط هائل، وفي بعض الحالات، الأمر أشبه بساحة حرب للأشخاص المضطرين التعامل" مع الأزمة.وتستقبل المستشفيات حاليًا 37946 مريض كوفيد-19 (3916 تحت جهاز تنفس)، وهو رقم أعلى بكثير مما شهدته البلاد خلال الموجة الأولى في الربيع.