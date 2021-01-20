إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بأحد الأبراج بدماريس في المنيا





أوقفت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا أعمال تشوين مواد بناء بأحد الأبراج بقرية دماريس، وتم التحفظ على مواد البناء، كما قامت برفع 15 طن مخلفات وقمامة من نقاط التجمع بالقرية.وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم أعمال البناء وعدم السماح لأى شخص بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص، قام قسم التنظيم اليوم بإيقاف أعمال تشوين طوب للبناء بأحد الابراج بدماريس وتم التحفظ على مواد البناء.وأضاف محمود، أن قسم البيئة بالقرية قام بأعمال النظافة وتم رفع ما يقرب من ١٥ طنا من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا، كما واصل قسم الإنارة أعمال الصيانة الدورية للكشافات بالقرية والتوابع لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.