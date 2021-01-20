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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. ذكرى رحيل فتحي سعيد الـ32 صاحب «إلا الشعر يا مولاي»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:28 م
الشاعر فتحي سعيد،
الشاعر فتحي سعيد،
آلاء حسن
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32 عاما مرت على وفاة الشاعر فتحي سعيد، الذي رحل عن عالمنا في 20 يناير لعام 1989، تاركا إرث كبير من الأعمال الأدبية، إذ كان منشغلا في قصائده بالقضايا والأحداث العامة، وكان لاهتمامه بالموسيقى والقافية دور كبير في تسهيل تلحين قصائده وغنائها، فضلا عن لغته السهلة المتدفقة، وظهر ذلك بوضوح في قصيدة "إلا الشعر يا مولاي".

ساهمت نشأة فتحي سعيد في انجذابه نحو الثقافة، حيث كان والده حاصلا على عالمية الأزهر، ويعمل مدرسا للغة العربية، وشاعرا أيضا، وهو من حث ابنه على القراءة والاطلاع، ومعرفته بنظم الشعر، إلى أن بدأ في إلقاء عدة قصائد شعرية للطلبة بمظاهرات 46، 47، و58، ومعارك فلسطين، وكان ينسج هذه القصائد على نماذج من شعر والده، ثم أتيحت له الفرصة لإرسال قصائده لمجلة الرسالة، وكذلك جريدة الزمان، وبدأ النشر واستمر حتى مطلع الخمسينات.

تحت إلحاح والده؛ التحق فتحي سعيد بكلية الآداب وتحديدا قسم اللغة العربية، لتنمية مواهبة الشعرية، وبعد أن فشل في دراسة اللغة العربية لمدة 3 سنوات، قرر دراسة الاجتماع والخدمة العامة، وعن هذه الخطوة قال: وفي فترة الجامعة صدمت في الحقيقة في قسم اللغة العربية حيث مكثت ثلاثة أعوام رسبت فيها في العروض والنحو والصرف، وكنت أنجح في أدب الشعر بدرجة امتياز، فكان أمامي شيئًا من اثنين: إما أني أتعقد من الشعر نهائيًا، أو أني أتحدى هذه العقدة وأظل شاعرًا. وفي الحقيقة أنا تحديت وكتبت بحثًا كبيرًا قدمته للدكتور محمد حسين أستاذ الشعر، بعنوان "عدم ضرورة العروض في الشعر" فهاله هذا العنوان، وكنت قد ذكرت فيه أن الشعر أسبق من العروض، وأن الخليل بن أحمد استن العروض من خلال الشعر، ورتبها وصنفها وعدد بحورها. والشاعر ليس في حاجة إليها، وأرفقت نماذج منشورة من شعري في عدة جرائد ومجلات مصرية؛ فكان استقباله للبحث ليس طيبًا، بل تشكك في أن هذا الشعر لى ولم أيأس وصممت على أن أثبت قدمي كشاعر وأتحدى فشلى في دراسة اللغة العربية وتحولت إلى دراسة الاجتماع والخدمة العامة.

ترجمت قصائد فتحي سعيد إلى عدد من اللغات، منها: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، الإيطالية، الألبانية، اليابانية، الصينية، والهندية، ومن دواوينه: "فصل في الحكاية" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975، "أوراق الفجر" عن الدار القومية للطباعة والنشر 1966، "مسافر إلى الأبد" عن هيئة الكتاب 1979، "إلا الشعر يا مولاي" عن روز اليوسف 1980، "ثرثرة على مائدة ديك الجن" عام 1987، وغيرها.

وخلال مسيرته الأدبية؛ حصد فتحي سعيد العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير الدولية والعالمية والمحلية أيضا، لما لشعره من تميز وتعدد في الموضوعات وتنوع في جوانب المعالجة والتناول بما يستحق التقدير الذي جعله في مصاف الشعراء البارزين.

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