المكسيك: إصابات كورونا تصل لـ67ر1 مليون والوفيات 142 ألفا و832

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 67ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الأربعاء بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 142 ألفا و832 حالة، بينما تعافى من مرض كوفيد19- الذى يسببه فيروس كورونا 25ر1 مليون شخص من المصابين.ومر نحو 46 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.