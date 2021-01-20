رئيس الاحتلال الإسرائيلي يهنئ بايدن برئاسة أمريكا

هنأ رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسميا.وقال الرئيس الإسرائيلي: "نتطلع إلى بناء المزيد من الجسور مع إدارة بايدن في المنطقة، بما في ذلك مع جيراننا الفلسطينيين"، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وأدى جو بايدن، مساء اليوم، اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الـ 46، وكذلك أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية كنائبة للرئيس الأمريكي.وحضر العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين حفل تنصيب جو بايدن، أبرزهم باراك أوباما وزوجته، وجورج بوش وزوجته.وقرر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، عدم حضور حفل تنصيب بايدن، وغادر البيت الأبيض بعد إلقائه لخطاب توديعه.