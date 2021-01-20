البنك المركزي الليبي: تراجع إيرادات الطاقة 92% العام الماضي







وأضاف البنك المركزي في طرابلس، أن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.



وإنتاج الخام وصادراته تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس، لكنها لا تتفق مع أرقام البنك بشأن الإيرادات.



عانت ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحكم معمر القذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي، وتعرضت منشآت الطاقة، مصدر ثروة البلاد الرئيسي، للهجوم مرارا من القوات المتحاربة.





قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، إن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92 بالمائة العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور.