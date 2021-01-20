مياه المنيا: كسر مفاجئ بخط طرد 500 بمحطة كدوان









أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب بحي جنوب مدينة المنيا وضعفها بحي غرب بسبب كسر مفاجئ بخط طرد بمحطة مياه كدوان.وأوضح الشهاوي، أن كسر مفاجئ بخط طرد 500 بمحطة مياه كدوان أدى إلى إيقاف المحطة عن العمل وتسبب في انقطاع المياه عن حي جنوب المدينة بينما سيشهد حي غرب المنيا ضعف في ضخ المياه، وذلك لحين إصلاح الكسر والعطل وعودة المحطة للعمل من جديد.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي حرص الشركة على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح بالمحطة في أسرع وقت ممكن لتلبية احتياجات الأهالي بهذه المناطق من مياه الشرب، مؤكدا أن الشركة تتلقى أي شكاوي من خلال الخط الساخن أو خدمة المحمول والواتس لسرعة حلها.