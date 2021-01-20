بايدن: الدفاع عن الحقيقة وهزيمة الأكاذيب واجب كل أمريكى

قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، إن كل أمريكي عليه الالتزام بـ"الدفاع عن الحقيقة وهزيمة الأكاذيب"، مشيرا إلى أنه ينبغي لنا إنهاء هذه الحرب غير المتحضرة.وكان جو بايدن، قد أصبح رسميا، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، ليبدأ عمله في البيت الأبيض، بعد أدائه اليمين الدستورية.