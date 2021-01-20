بايدن: أمريكا لديها الكثير لتفعله هذا الشتاء

قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، إن "أمريكا لديها الكثير لتفعله هذا الشتاء المهلك والكثير لتصلحه والكثير لتسترده".وأضاف بايدن، خلال الكلمة التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء، خلال حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أنه يتعين علينا مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي.وأكد قائلا: أسخر "روحي كلها" لتجميع شتات أمريكا وتوحيد هذا البلد، داعيا إلى بداية جديدة بعد فترة من المرارة والانقسام الحاد.