وكيل صحة الغربية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام









أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، زيارة مفاجئة على مستشفى زفتى العام، لتفقد سير العمل بقسم الطوارئ، والعناية وأقسام العزل والحضانات للتأكد من الالتزام التام من الفريق الطبى بالمستشفى بالتواجد والالتزام بالنوبتجيات لتقديم خدمة مناسبة للمرضى وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وسلامة تنك الأكسجين وتوافر أسطوانات احتياطي واستمع إلى المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية وتطبيق بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.كما أكد "عبدالناصر" على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الواقيات الشخصية عند التعامل مع الحالات، للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المرضى فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتعقيم والتطهير داخل القسم.وفى نهاية الجولة أكد أن الهدف الأول من الخدمة الطبية هى المريض وسلامته وراحته وحل جميع مشاكله الصحية، وتقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مؤكدا حسن معاملة المرضى.