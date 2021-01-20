حبس المتهم بتعرية طفلته بالدقهلية









‎قررت النيابة العامة بالدقهلية، حبس المتهم بتجريد طفلته من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بجسدها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.‎وكان "رمضان حسني رمضان"، 38 سنة، ومقيم قرية بانوب ظهر فى مقطع فيديو وهو يجرد طفلته من ملابسها، ويحاول إشعال النيران فى جسدها، معللا بأن الطفلة ليست نجلته.وقال "رمضان" أمام النيابة: "الطفلة مش بنتى أنا مظلمتش مراتي.. كنت بحبها واتجوزتها عن حب.. وكنت براعى ربنا فيها.. ولكن بعد مشاهدة فيديوهات لها مع شخص آخر أصبح الأمر متغيرا، وخفت من أن تكون الطفلة ليست ابنتى بعد ما شاهدته".