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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

باكستان: نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة‎

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:34 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده تتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال قريشي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الأربعاء: "باكستان وأمريكا تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة.. وإسلام آباد وواشنطن لديهما توافق الرؤي حول عدة من القضايا الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن البلدين تعملان معًا لتعزيز عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.

وأضاف أن "باكستان سترحب بالمستثمرين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تقوم الحكومة الباكستانية بإنشائها في إطار الممر الاقتصادي الباكستاني بمختلف أنحاء البلاد"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها موقف واضح حول حقوق الإنسان.

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