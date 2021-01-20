حبس متهمين بسرقة الدراجات النارية بالزيتون
الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:20 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة الزيتون، اليوم، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية بمنطقة الزيتون.
كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط "م. م. س، 18 سنة"، عاطل، و"أ. ع. م، 20 سنة"، عاطل، وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق "الشطة" وسلاح أبيض "كتر" عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائدها المدعو "م. س. ع، 19 سنة"، سائق توك توك ومقيم دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.
بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توك توك" بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوى استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما، إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه، إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما.
بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط "م. م. س، 18 سنة"، عاطل، و"أ. ع. م، 20 سنة"، عاطل، وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق "الشطة" وسلاح أبيض "كتر" عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائدها المدعو "م. س. ع، 19 سنة"، سائق توك توك ومقيم دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.
بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توك توك" بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوى استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما، إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه، إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما.
بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.