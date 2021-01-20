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حوادث

حبس متهمين بسرقة الدراجات النارية بالزيتون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:20 م
حبس متهمين
حبس متهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الزيتون، اليوم، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية بمنطقة الزيتون.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط "م. م. س، 18 سنة"، عاطل، و"أ. ع. م، 20 سنة"، عاطل، وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق "الشطة" وسلاح أبيض "كتر" عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائدها المدعو "م. س. ع، 19 سنة"، سائق توك توك ومقيم دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.

بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توك توك" بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوى استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما، إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه، إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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