رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021

الخميس 21/يناير/2021 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
طباعة
يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والمحافظات، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اختلاف جذري لدرجات الحرارة في سماء مصر اليوم، وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم


وبداية من فجر اليوم الخميس، تشهد (القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد) طقسًا معتدلًا نهارًا، ومائلٌا للبرودة على (السواحل الشمالية) والرياح معتدلة، ويكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

وعن الشبورة المائية

تظهر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد).

وعن الرياح

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر تكون حالته مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات


العظمى الصغرى

(القاهرة 19 10 - الاسكندرية 18 11 - وادى النطرون 18 11 - طنطا 19 10 - شبين الكوم 19 10 - دمنهور 18 11 - بلطيم 18 11 - مطروح 17 10 - السلوم 16 06 - سيوة 17 05 - بورسعيد 18 11 - دمياط 18 11 - الزقازيق 19 10).

الطقس اليوم

(المنصورة 18 10 - الاسماعيلية 19 10 - السويس 19 10 - العريش 17 09 - رفح 17 09 - رأس سدر 20 12 - نخل 15 04 - نويبع 19 14 - طابا 17 12 - كاترين 12 03 - الطور 20 12 - شرم الشيخ 21 14 - الغردقة 20 14).

حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 20 13 - الفيوم 19 09 - بنى سويف 19 09 - المنيا 20 08 - أسيوط 20 07 - سوهاج 20 08 - قنا 21 09 - الأقصر 22 09 - أسوان 22 09 - ادفو 22 10 - أبوسمبل 21 10 - الوادى الجديد 20 04 - شلاتين 24 15 - أبو رماد 24 15 - حلايب 23 16 - رأس حدربة 23 16).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

بايدن يوقع على 17 قرارًا تنفيذيًا يُسقط قرارات ترامب

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد

«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»