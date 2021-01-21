تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم





تظهر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد).



وعن الرياح



تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



أما البحر الأحمر تكون حالته مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.



تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى



أما البحر الأحمر تكون حالته مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.العظمى الصغرى

(القاهرة 19 10 - الاسكندرية 18 11 - وادى النطرون 18 11 - طنطا 19 10 - شبين الكوم 19 10 - دمنهور 18 11 - بلطيم 18 11 - مطروح 17 10 - السلوم 16 06 - سيوة 17 05 - بورسعيد 18 11 - دمياط 18 11 - الزقازيق 19 10).



الطقس اليوم





(المنصورة 18 10 - الاسماعيلية 19 10 - السويس 19 10 - العريش 17 09 - رفح 17 09 - رأس سدر 20 12 - نخل 15 04 - نويبع 19 14 - طابا 17 12 - كاترين 12 03 - الطور 20 12 - شرم الشيخ 21 14 - الغردقة 20 14).



حالة الطقس في محافظات مصر (مرسى علم 20 13 - الفيوم 19 09 - بنى سويف 19 09 - المنيا 20 08 - أسيوط 20 07 - سوهاج 20 08 - قنا 21 09 - الأقصر 22 09 - أسوان 22 09 - ادفو 22 10 - أبوسمبل 21 10 - الوادى الجديد 20 04 - شلاتين 24 15 - أبو رماد 24 15 - حلايب 23 16 - رأس حدربة 23 16).

