تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021
الخميس 21/يناير/2021 - 08:01 ص
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يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والمحافظات، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اختلاف جذري لدرجات الحرارة في سماء مصر اليوم، وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.
فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.
وعن الشبورة المائية
تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما البحر الأحمر تكون حالته مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.
تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم
وبداية من فجر اليوم الخميس، تشهد (القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد) طقسًا معتدلًا نهارًا، ومائلٌا للبرودة على (السواحل الشمالية) والرياح معتدلة، ويكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.
وعن الشبورة المائية
تظهر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد).
وعن الرياح
وعن الرياح
تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما البحر الأحمر تكون حالته مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات
العظمى الصغرى
(القاهرة 19 10 - الاسكندرية 18 11 - وادى النطرون 18 11 - طنطا 19 10 - شبين الكوم 19 10 - دمنهور 18 11 - بلطيم 18 11 - مطروح 17 10 - السلوم 16 06 - سيوة 17 05 - بورسعيد 18 11 - دمياط 18 11 - الزقازيق 19 10).
الطقس اليوم
الطقس اليوم
(المنصورة 18 10 - الاسماعيلية 19 10 - السويس 19 10 - العريش 17 09 - رفح 17 09 - رأس سدر 20 12 - نخل 15 04 - نويبع 19 14 - طابا 17 12 - كاترين 12 03 - الطور 20 12 - شرم الشيخ 21 14 - الغردقة 20 14).