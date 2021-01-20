محافظ السويس يستقبل مدير الأمن الجديد

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اليوم، اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.وفي اللقاء رحب المحافظ بمدير الأمن الجديد، مقدمًا التهنئة بتوليه قيادة مديرية الأمن.وناقش المحافظ الإجراءات الأمنية التي تتم لبث الأمن والأمان وتحقيق الانضباط في الشارع السويسي، مؤكدا على التعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن للحفاظ على الانضباط ومنع التعديات وإزالة الإشغالات والقضاء على العشوائيات والمخالفات والحفاظ على الأمن.وتطرق الحديث حول عدد من الموضوعات المشتركة، منها التنسيق الكامل لتنفيذ القرارات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين.