وزير جزائري يشيد بدور بلاده في حل أزمة رهائن أمريكا بطهران 1981









أشاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، بمجهودات الدبلوماسية الجزائرية التي أشرف عليها وزير الشؤون الخارجية السابق محمد الصديق بن يحي، التي تكللت بحل أزمة الرهائن الدبلوماسيين الأمريكيين المحتجزين لدى إيران سنة 1981.وقال بوقدوم - في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم - "أربعون سنة تمر على إبرام اتفاق الجزائر الذي سمح بإطلاق سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين في طهران، كان ذلك ثمرة وساطة شاقة قامت بها بلادنا وأشرف عليها المرحوم والشهيد محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وطاقم دبلوماسي من خيرة أبناء الجزائر".وتعد أزمة رهائن إيران أزمة دبلوماسية نشبت بين طهران وواشنطن عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب في إيران السفارة الأمريكية واحتجزوا 52 أمريكيا من السفارة كرهائن لمدة 444 يوما من 4 نوفمبر 1979 حتى 20 يناير 1981.وقد ساهمت الوساطة الجزائرية في إيجاد حل سلمي لهذه المسألة.