تعاون أمريكي سعودي فى الأنشطة المرتبطة بعلوم الفضاء

وقّعت الهيئة السعودية للفضاء اليوم -افتراضيًا عن طريق تبادل الوثائق الرسمية- برنامجًا تنفيذيًا مع جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في المشاريع والأنشطة ذات العلاقة بتخصصات علوم الفضاء وهندسة الفضاء.ويركز البرنامج التنفيذي على تعزيز التعاون بين الجهتين في المسارات المرتبطة بعلوم الفضاء، وبناء القدرات في هذا المسار من خلال تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والباحثين المتخصصين في مجالات علوم الفضاء،وفقا لوكالة الأنبا السعودية "واس".كما يهدف البرنامج إلى تشجيع التحاق الطلاب السعوديين ببرامج الدرجات العلمية "بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه"، والانضمام للبرامج الصيفية القصيرة في مجالات علوم وهندسة الفضاء، واستحداث فرص بحثية تعاونية أخرى بين الطلاب السعوديين ونظرائهم طلاب جامعة أريزونا.