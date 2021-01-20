انطلاق معسكر اليوم الواحد لحكام مطروح (فيديو)

انطلق اليوم الأربعاء، معسكر اليوم الواحد التي تم تنظيمه لحكام الدرجة الثانية والثالثة بمطروح بعد تشكيل لجنة الحكام الجديدة من أبناء مطروح، وذلك في مركز شباب مطروح.وبدأ معسكر اليوم الواحد بالتدريب العملي لحكام الدرجة الثانية والثالثة ثم محاضرات نظرية، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الدوري للحكام بعد تشكيل لجنة الحكام الجديدة.وقال الكابتن عصام نوحي رئيس لجنة حكام مطروح، إنه تم تنفيذ معسكر اليوم الواحد لحكام الدرجة الثانية والثالثة بعد تشكيل لجنة حكام مطروح لأول مرة من أبنائها.وأوضح لـ"الدستور"، أنه تم وضع خطة بطريقة علمية لتأهيل حكام الدرجة الثانية والثالثة للمشاركة في الدوري الممتاز خلفا لحكام الدرجة الأولي.وأكد أنه سيتم تنفيذ معسكر اليوم الواحد بصفة أسبوعية، وذلك لتأهيل حكام الدرجة الثانية والثالثة ووضعهم على المسار الصحيح للمشاركة في الدوري الممتاز.