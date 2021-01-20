إصابات كورونا تصل إلى 8.57 مليون في البرازيل









ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 8.57 مليون حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 211 ألفا و491 حالة.ووصل عدد المتعافين إلى 7.62 مليون شخص من المصابين من كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 47 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.وتعمل أسترازينيكا، الشركة التي طورت لقاح أكسفورد بالشراكة مع شركة فيوكروز، على إتاحة المزيد من الجرعات من الهند للبرازيل، وفقا لتقارير نشرتها مجلة "فيجا" نقلا عن شريك برازيلي خاص لإنتاج اللقاح في البلاد.وسيصل عدد الجرعات إلى 16 مليون ويمكن أن يكون متاحا في منتصف فبراير.