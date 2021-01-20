بايدن يؤكد قدرة إدارته على مواجهة التطرف والإرهاب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواجه التطرف والإرهاب، مؤكدا قدرته على الانتصار بها.وأضاف بايدن خلال كلمته عقب أدائه القسم رئيسا للبلاد أن جائحة كورونا كلفت أمريكا آلاف الأرواح، ولكنه سيعمل لكي يتجاوزها، متابعا أنه سيعمل على توحيد الشعب الأمريكي، قائلا: "نحن لن نفشل أبدا في أمريكا".بدأ الرئيس جو بايدن مهامه رسميًا في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بقسمه اليمين منذ قليل.