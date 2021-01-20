كرارة والسقا يجتمعان في مولد «نسل الأغراب»

واصل فريق عمل مسلسل "نسل الأغراب"، تصوير مشاهد العمل على قدم ورأس والذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ليخوضا به السباق الرمضاني المقبل.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المخرج محمد سامي يصور مشاهد العمل، اليوم الأربعاء، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في الحي الريفي، على أن يقوموا بتصوير مشهد مولد في الريف يجمع كرارة والسقا ضمن أحداث العمل.وأنهى صناع العمل ما يقرب من شهر من أحداث المسلسل، ويكثف المخرج ساعات التصوير سعيا منه للانتهاء من مشاهده قبل حلول الشهر الكريم، ليكون جاهزا للعرض دون ضغوط.