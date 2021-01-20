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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:27 م
اجتماعات المسار الدستوري
اجتماعات المسار الدستوري بشأن ليبيا في الغردقة
علي عواد
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نجح الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وعقد في مدينة الغردقة خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بهدف مناقشة التعديلات الدستورية التى تنظم عمل الانتخابات العامة في ليبيا، المقرر انعقادها 24 ديسمبر 2021، في التوصل إلى نقاط توافقية، تسمح بالإعلان عن الاستفتاء على مسودة الدستور الحالي في ليبيا، وذلك بعد مناقشات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، كما تم الاتفاق على توحيد الرؤى والمفاهيم بينهما لدعم العملية السياسية والاستقرار في ليبيا، وعقد الجولة الثالثة والأخيرة من هذا المسار خلال شهر فبراير القادم بمدينة الغردقة.

وأكد وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، أن اختيار مدينة الغردقة لعقد اجتماعاتهما، كان له أثر كبير في ارتياحهم نفسيًا، لأنها مدينة السحر والجمال، ولأنهم يعشقونها ويشعرون فيها براحة نفسية كبيرة، ووجهوا الشكر لجمهورية مصر العربية، لحرص قيادتها السياسية على استقرار ليبيا وتوفير المناخ المناسب لعقد هذه الاجتماعات لما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة
نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة
نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة
نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة
نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة
نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة
نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة
نجاح اجتماعات المسار الدستورى بشأن ليبيا فى الغردقة

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