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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:24 م
بايدن على متن طائرة
بايدن على متن طائرة مستأجرة.
سارة الشلقاني
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شهد اليوم الأخير للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، داخل البيت الأبيض، عدة مواقف غيرت الطقوس المتعارف عليها، التي تشهدها العاصمة الأمريكية «واشنطن»، عند تنصيب أي رئيس جديد.

ولم يتخلَ «ترامب»، وكذلك أسرته، عن لجوئهما للتعبير عن الحزن لمغادرة واشنطن، سوءا بالقرارات الغريبة التي أصدرها الأول، أو الإعلان عن حادث غير متوقع داخل البيت الأبيض قبل مغادرته.

بايدن يستأجر طائرة

رفض ترامب السماح إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، لنقله من ولاية «ديلاوير» إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة، استعدادا لحفل تنصيبه.

وأجبر قرار ترامب- ير المفهوم- بايدن على استئجار طائرة خاصة، حطت به داخل القاعدة الأمريكية، رفقة زوجته، في إطار الترتيبات الخاصة بحفل التنصيب.

وفور وصول بايدن إلى واشنطن، بث البيت الأبيض فيلم وداع قصير، مدته 20 دقيقة، تحدث فيه ترامب عن آماله لمستقبل مشرق تعيشه الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه سيعود قريبا إلى الرئاسة مرة أخرى.

الأسود يليق بنا

فيما ظهرت ميلانيا ترامب السيدة الأولى المنتهية ولايتها، بفستان أنيق ذات لون أسود تعبيرا عن حزنها لترك البيت الأبيض، وكذلك انتهاء ولاية زوجها في حكم الولايات المتحدة، بعد خسارته في الانتخابات.

كما امتنعت ميلانيا عن إجراء محادثة مع جيل بايدن السيدة الأولى الجديدة لدى الولايات المتحدة، مخالفة قواعد بروتوكول تنصيب رئيس جديد، ودخول عائلة أخرى إلى البيت الأبيض.

ولم يقتصر الأمر على ميلانيا، بل ارتدت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق، أمس الثلاثاء، زيا أسود بالكامل، تكون من فستان ومعطف، خلال آخر يوم لها في واشنطن.

ولوحت إيفانكا ترامب، 39 عاما، إلى عدسات الكاميرا خلال خروجها من منزلها الخاص، لكي تذهب إلى البيت الأبيض لحضور حفل وداع أبيها للرئاسة الأمريكية، ومغادرته، بينما تخلت  إيفانكا- عن ذلك الزي، وارتدت فستانا ذات لون أبيض، فيما بكت خلال كلمة الوداع التي ألقاها ترامب.

خطوبة قبل مغادرة البيت الأبيض

بينما قررت تيفاني ترامب 27 عاما، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، الإعلان عن خطوبتها من الملياردير مايكل بولس، 23 عاما، استغلال الليلة الأخيرة لها داخل البيت الأبيض، وقبل تنصيب بايدن.

وقالت ابنة ترامب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور «إنستجرام»: «شرفا أن نحتفل بالأحداث الهامة والتاريخية، ونصنع الذكريات مع عائلتي هنا داخل البيت الأبيض، ولعل مناسبة خطبتي الرائعة من خطيبي مايكل هي من أهم المناسبات، نشعر بالمباركة والإثارة للفصل المقبل في حياتنا».

وقدم الملياردير بولس إلى ابنة ترامب خاتم ألماس مزودا بقطع الزمرد 13 قيراطًا، اشتراه من دبي، يٌعتقد أن تكلفته تصل إلى 1.2 مليون دولار.

تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن
تنصيب «آخر زمن».. 3 مشاهد شاذة قبل تسليم ترامب السلطة لبايدن

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