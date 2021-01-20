بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا.. بايدن: اليوم الديمقراطية انتصرت

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، التحية للحضور بعد أدائه القسم رئيسًا رسميًا للولايات المتحدة الأمريكية.وقال بايدن، في حفل تنصيبه: "إنه يوم أمريكا والديمقراطية، وتحقيق رغبة الشعب وتنفيذها"، مؤكدا: "اليوم الديمقراطية انتصرت".وتابع: "نجتمع كأمة واحدة غير مقسمين للقيام بتسليم السلطة السلمي كما فعلنا لأكثر من قرنين".أقسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ليبدأ عمله رسميًا في البيت الأبيض.