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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لون شراكة الحزبين «الديمقراطى» و«الجمهورى» يزين حفل تنصيب بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:16 م
حفل تنصيب بايدن
حفل تنصيب بايدن
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فرض اللون الأرجواني نفسه على حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيث ارتدت العديد من الشخصيات البارزة درجات مختلفة من هذا اللون الذي يعد رمزًا لشراكة الحزبين "الديمقراطي" و"الجمهوري".

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ارتدين ملابس أرجوانية "المزيج من اللونين الأحمر والأزرق".

ويعتبر اللون والرمز من الأمور الهامة في سمات الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فالحزب الجمهوري يشار إليه باللون الأحمر ويتخذ من الفيل رمزا له، بينما يأخذ الحزب الديمقراطي اللون الأزرق، ويتخذ من الحمار رمزا له.

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