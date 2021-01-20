تشميع 11 محلًا لممارسة نشاط بدون ترخيص فى بورسعيد

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات موسعة، اليوم الأربعاء، لتنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحال المخالفة.وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 محلًا لممارسة نشاط بدون ترخيص، منها: مكتبة بمنطقة شباب أكتوبر في حي الزهور، وكوافير في نطاق حي المناخ، و9 محلات بمدينة بورفؤاد.شارك بالحملات إدارات الإشغالات والرخص بالأحياء، وما زالت الحملات متواصلة لمراجعة تراخيص جميع المحال بأنحاء بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.